26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском и Столинском районах спасатели помогли заблудившимся в лесу женщинам, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о том, что две женщины потерялись около деревни Борки Ганцевичского района, спасателям поступило 25 октября в 18.44. Утром женщины отправились за ягодами и заблудились, самостоятельно из леса выйти не смогли. В поисках были задействованы сотрудники МЧС, РОВД, представители лесничества. В 20.02 потерявшихся обнаружили в 3 км от деревни. В медицинской помощи они не нуждались.

В этот же день в 19.46 в центр оперативного управления Столинского РОЧС позвонила женщина, которая заблудилась в лесу у деревни Белоуша. Днем она ушла за грибами, а ближе к вечеру поняла, что не может самостоятельно найти дорогу домой. В 20.55 ее обнаружили сотрудники МЧС. Медицинская помощь сельчанке не потребовалась.

В управлении МЧС отметили, что в обоих случаях у заблудившихся были мобильные телефоны. Это значительно облегчило и ускорило поиски.-0-