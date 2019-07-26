В Ганцевичском районе автомобиль задавил туриста в палатке

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе автомобиль наехал на мужчину, находившегося в туристической палатке, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Несчастный случай произошел 25 июля около 21.00 на берегу водохранилища Локтыши, где отдыхала компания из шести человек. Жительница Ганцевичей 1998 года рождения решила переставить машину поближе к туристической палатке. Сев за руль автомобиля "Опель Астра", она наехала на палатку, в которой в это время находился ее 30-летний сожитель. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

По факту наезда проводится проверка. Установлено, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и не имела права управления автомобилем.-0-