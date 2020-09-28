В Ганцевичском районе электросварщика придавило кормоуборочным комбайном

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе электросварщик получил производственную травму. Мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел утром 24 сентября на одном из предприятий района. Электросварщик 1965 года рождения ремонтировал кормоуборочный комплекс. Он поставил металлическую подставку на край жатки, из-за чего та прогнулась, и сельчанина придавило к земле. Приехавшая на вызов бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Ганцевичский РОСК проводит проверку. Следователи вместе со специалистом Департамента госинспекции труда осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Для установления степени тяжести травм рабочего назначения судебно-медицинская экспертиза.-0-