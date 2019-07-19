19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся на дороге, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
По предварительной информации, 18 июля в 19.14 30-летний житель деревни Люсино Ганцевичского района ехал на мотоцикле без регистрационного знака и без права управления данным транспортным средством. Мужчина двигался по автодороге местного значения в деревне Маково, не выбрал безопасную скорость движения, не учел особенности транспортного средства и допустил опрокидывание мотоцикла.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был доставлен в реанимационное отделение Ганцевичской ЦРБ.
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