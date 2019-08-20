В Ганцевичском районе на седьмые сутки нашли заблудившегося в лесу пенсионера

20 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе на седьмые сутки нашли заблудившегося в лесу 70-летнего пенсионера, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Житель деревни Люсино 1949 года рождения отправился за ягодами 13 августа. Когда вечером он не вернулся домой, родственники забили тревогу. Самостоятельные поиски положительного результата не дали, и 14 августа родственники обратились за помощью в милицию.

К поиску подключились военнослужащие войсковой части 7404, местные жители и волонтеры отряда "Ангел". В течение семи дней они прочесывали лес. Сегодня правоохранители обнаружили пенсионера, который ушел достаточно глубоко в лес, и доставили его в больницу.

Несколько лет назад с мужчиной произошел точно такой же случай. Тогда он заблудился, собирая в лесу грибы. В тот раз его также нашли сотрудники милиции.-0-