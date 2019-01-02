В Ганцевичском районе от взрыва петарды школьник получил травму глаз

2 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе от взрыва петарды пострадал 16-летний школьник, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача центральной районной больницы Александр Лагодич.

Житель деревни Мальковичи 2002 года рождения поступил в Ганцевичскую ЦРБ 29 декабря около 17 часов. В результате неосторожного использования пиротехники мальчик получил термический ожог и травму глаз, а также лица и коленных суставов. "Ребенок нуждался в офтальмологической помощи. Поскольку в нашей больнице нет специализированного отделения, его экстренно доставили в Барановичскую городскую больницу", - пояснил замглавврача.

Пострадавший находится в офтальмологическом отделении больницы в Барановичах и идет на поправку. "Состояние подростка улучшается, оба глаза видят, угрозы потери зрения нет", - дополнил заместитель главного врача Барановичской центральной поликлиники Анатолий Спиридо.

По информации главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома, непосредственно в новогоднюю ночь в Брестской области в результате неосторожного использования пиротехники пострадали 6 человек. В том числе три случая произошло в Бресте, два - в Кобринском районе, один - в Столинском. "В основном все пострадавшие - взрослые мужчины. У них диагностированы легкие пиротехнические травмы: как правило, это термические ожоги рук. 20-летний молодой человек госпитализирован с ожогом роговицы глаза", - сказал начальник главного управления по здравоохранению Виктор Михаловский.-0-