В Ганцевичском районе пенсионерка едва не сожгла дом при уборке сухой травы

17 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе пенсионерка убирала свой участок и едва не сожгла дом - на помощь пришли спасатели, сообщила БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай.

Случай произошел 15 марта в деревне Будча. Местная жительница 1931 года рождения жгла сухую траву на придомовой территории. Из-за интенсивного горения и погодных условий пламя распространилось на смежный участок. Возникла угроза загорания нежилого дома по соседству.

Пенсионерка не смогла самостоятельно потушить огонь и вызвала спасателей. Прибывшие к месту вызова работники МЧС оперативно ликвидировали горение растительности на площади 30 кв.м. С женщиной провели профилактическую беседу.

С начала марта в Брестской области зарегистрировано 26 фактов загорания сухой травы и кустарников общей площадью 5,7 га на территории частных домовладений и землях общего пользования. В МЧС напоминают: выжигать траву запрещено и небезопасно. Такое наведение порядка на придомовых и садовых участках может привести к печальным последствиям.-0-