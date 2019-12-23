В Ганцевичском районе погиб пешеход

23 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе в аварии погиб пешеход, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло 22 декабря около 19.30 на 36-м км автодороги Р13 Клецк - Синявка - Ганцевичи - Лунинец. По предварительной информации, 30-летний житель Ганцевичского района за рулем "Форд-Транзита" при встречном разъезде с другим автомобилем наехал на пешехода. Тот шел по краю проезжей части в попутном направлении и не был обозначен световозвращающими элементами.

От полученных ранений пешеход скончался на месте происшествия. Прибывшие сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа установили личность мужчины. Им оказался 43-летний житель деревни Огаревичи.-0-