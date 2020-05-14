В Ганцевичском районе рабочего насмерть придавило автопогрузчиком

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Ганцевичском районе. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Происшествие случилось ночью 14 мая. Рабочий одного из предприятий Ганцевичского района во время выполнения работ ехал на автопогрузчике задним ходом. При движении он попал на слой щепы и опилок, машина начала крениться на бок. Рабочий выпал из машины на землю и был прижат упавшим на него погрузчиком. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили коллег погибшего, изъяли документацию по охране труда и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Ганцевичский РОСК проводит проверку.-0-