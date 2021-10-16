В Ганцевичском районе работники МЧС помогли двум заблудившимся ягодникам

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС нашли 2 ягодников, потерявшихся в Ганцевичском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

15 октября в 17.50 спасателям по прямой линии от помощника дежурного РОВД поступило сообщение о том, что вблизи деревни Люсино потерялся мужчина. Было установлено, что житель Барановичей ориентировочно в 10.20 отправился на болото за ягодами. В 16.00 начал выходить к автомобилю, но понял, что заблудился. Обратился за помощью. Мужчина 1958 года рождения был обнаружен в 21.25. В медицинской помощи он не нуждался.

В этот же день в 18.45 спасателям сообщили о том, что на болоте возле деревни Борки потерялась женщина. За помощью обратилась подруга заблудившейся. Работники МЧС вышли на связь с потерявшейся. Выяснилось, что около 11.00 она отправилась с подругой на болото за ягодами. Увлеклась сбором и не заметила, как разошлась с напарницей. Поняла, что потерялась, забила тревогу. В ходе общения с подругой решили, что без помощи спасателей не обойтись. Спасенная в 19.38 гражданка 1974 года рождения в медицинской помощи не нуждалась.

"Если поход за грибами или ягодами - дело решенное, соблюдайте следующие рекомендации. Не отправляйтесь в лес в одиночку. Изучите основные правила ориентирования в лесу. Сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились. Надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь. Возьмите с собой телефон, воду, лекарства, нож, спички. Подробнее о том, как не потеряться в лесу, читайте в материалах рубрик "Будь готов" и "Лайфхаки" и смотрите в тематической серии "Энциклопедии безопасности", - добавили в МЧС.-0-