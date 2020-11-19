В Ганцевичском районе сборщика ягод госпитализировали с переохлаждением

19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Пинска приехал в Ганцевичский район за ягодами и заблудился, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай.

Случай произошел 18 ноября. В 19.20 спасателям поступило сообщение о потерявшемся в семи километрах от деревни Борки человеке. За помощью обратились родственники заблудившегося жителя Пинска. С их слов, в этот день ориентировочно в 8 часов утра группа из пяти человек приехала в Ганцевичский район для сбора ягод. В назначенное время четверо ягодников вернулись к месту сбора, а 64-летний пинчанин по дороге заблудился.

В поисках были задействованы работники МЧС, лесхоза, сотрудники РОВД, местное население. У заблудившегося был сотовый телефон, хотя трубку он не снимал. В 20.30 пенсионера обнаружили спасатели, самостоятельно передвигаться он не мог. Мужчину транспортировали из леса. Прибывшие к месту происшествия медики госпитализировали пинчанина в больницу с предварительным диагнозом "переохлаждение организма".-0-