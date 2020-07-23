В Ганцевичском районе сгорело 25 т сена

23 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе сгорело сенохранилище, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Пожар произошел поздно вечером 21 июля в деревне Полонь на территории молочно-товарной фермы, где располагался склад хранения грубых кормов. Пожарный расчет РОЧС спустя 8 минут после сообщения о возгорании был на месте. К этому моменту сенохранилище было полностью охвачено огнем.

Фото Ганцевичского РОЧС

В результате здание склада уничтожено, а вместе с ним 25 т сена, в том числе 20 т нынешнего укоса.

Причина пожара устанавливается.-0-