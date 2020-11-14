В Ганцевичском районе спасатели нашли трех заблудившихся человек

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС нашли трех человек, заблудившихся в лесу в Ганцевичском районе, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, 13 ноября в 19.30 в МЧС поступило сообщение о потерявшихся в лесном массиве трех людях. "Компания из пяти человек отправилась в лес собирать ягоды. В 19.00 три человека не вернулись к месту сбора, после чего оставшиеся обратились в специальные службы за помощью. Для поиска мужчины и двух женщин были задействованы работники МЧС и МВД, в том числе Пинского центра Республиканского отряда специального назначения МЧС", - пояснили в министерстве.

В 22.43 потерявшихся обнаружили на выходе из лесного массива: они шли на звук специальной техники МЧС. В медицинской помощи люди не нуждались.-0-