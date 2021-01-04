В Ганцевичском районе трое мужчин ловили бреднем рыбу и попали под уголовную статью

4 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе трое мужчин незаконно добыли 5,6 кг рыбы. Возбуждено уголовное дело, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Поздним вечером 29 декабря трое местных жителей 52, 40 и 20 лет рыбачили вблизи агрогородка Люсино. Бреднем они выловили из реки Цна 35 особей рыбы разных пород - щуки, плотвы и пескарей. Используя запрещенное орудие лова, мужчины причинили окружающей среде ущерб, который оценен на сумму более Br2,5 тыс.

Ганцевичский районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении сельчан уголовное дело по ч.2 ст.281 (незаконная добыча рыбы) УК.-0-