В Ганцевичском районе в ДТП погиб пассажир легковушки

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27 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе произошла смертельная авария, такая информация размещена в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.
Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 декабря около 1.00 на 7-м км дороги Ганцевичи - Логишин. По предварительной информации, 18-летний водитель ВMW не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате ДТП от полученных травм погиб 22-летний пассажир. Предполагается, что он не был пристегнут ремнем безопасности. Проводится проверка.-0-