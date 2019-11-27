В Ганцевичском районе всю ночь искали школьника

27 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе всю ночь разыскивали пропавшего 11-летнего школьника, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

В Ганцевичский РОВД 26 ноября около 19.15 с заявлением о пропаже сына обратилась жительница деревни Любашево. Она рассказала, что мальчик учится в райцентре, около 15.10 на школьном автобусе приехал в родную деревню, однако дома так и не появился. Где он мог находиться, родным не было известно.

"Были организованы необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка. Сегодня около девяти утра его нашел отчим в постройке неподалеку от дома", - рассказала Наталья Сахарчук.

О причине, толкнувшей мальчика на такой поступок, не сообщается.-0-