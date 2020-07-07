В гараже Гродно вспыхнул растворитель: пострадал мужчина

7 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно из-за вспышки растворителя в гараже обгорел мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 6 июля очевидец с мобильного телефона сообщил о взрыве в одном из гаражей по улице Лизы Чайкиной. На место направились подразделения спасателей. У гаража обнаружили мужчину 1977 года рождения с ожогами рук и ног.

Фото Гродненского областного управления МЧС

Выяснилось, что он занимался сварочными работами. В какой-то момент загорелась 5-литровая канистра с растворителем. При попытке вынести ее на улицу на мужчине вспыхнула одежда.

С ожогами рук и ног II-III степени (12% тела) пострадавшего госпитализировали.-0-