9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В гараже у мозырянина обнаружено 440 л спирта. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

"Оперативниками по борьбе с экономическими преступлениями Мозырского РОВД совместно с пограничниками в арендованном 65-летним жителем райцентра гараже были обнаружены 44 канистры. 440 л спиртосодержащей продукции общей стоимостью более Br3 тыс. направили на экспертизу", - рассказали в УВД.

По ее результатам в отношении мужчины будет принято решение о привлечении к административной ответственности. Житель Мозыря ранее неоднократно привлекался за подобные правонарушения.-0-