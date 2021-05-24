В Гатово двое парней забрались на милицейское авто и устроили фотосессию

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За фото на милицейском авто двое парней стали фигурантами уголовного дела. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Днем 20 мая в Гатово местный житель увидел, как молодые люди фотографировались на служебном УАЗе, и рассказал об этом участковому. Милиционер обнаружил на машине вмятины и поврежденный регистрационный знак, после чего вместе с оперативниками установил причастных к этому. Выяснилось, что фотосессию прямо возле "опорки" устроили местные жители 21 и 30 лет, которые приходили туда для дачи объяснений. Желание взобраться на авто и сделать снимки возникло внезапно. После перформанса смельчаки скрылись, так и не посетив здание милиции", - рассказала Ольга Чемоданова.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за хулиганство, совершенное группой лиц. Нигде не работающие фигуранты привлекались к уголовной ответственности за кражу и злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения.-0-