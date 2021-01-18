В Генпрокуратуру передано дело в отношении менеджеров "Белгазпромбанка"

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением КГБ передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк". Об этом БЕЛТА сообщили в КГБ.

"Обвиняемые и их защитники ознакомились с материалами уголовного дела. Ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным уголовным кодексом основаниям, а также о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением Виктора Бабарико, не заявил", - рассказали в ведомстве.

Мера пресечения в отношении обвиняемых оставлена прежней: семь человек, в том числе Виктор Бабарико, находятся под стражей, один - под домашним арестом.-0-