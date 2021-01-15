15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии задержана группа автоворов из Беларуси. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"На днях полиция Бранденбурга задержала троих белорусов в момент хищения BMW X5. Один из них на украденном авто во время погони протаранил полицейский кордон и скрылся в лесу. Поиски с использованием вертолета и служебных собак позволили выследить и задержать нарушителя. Двоих соучастников взяли в машинах сопровождения, на которых те прикрывали на маршруте движения угнанный кроссовер. Задержание стало возможным благодаря взаимодействию немецких правоохранителей с ГУБОПиК МВД Беларуси, сотрудники которого передали информацию об участниках преступной группы коллегам в Германию", - рассказали в МВД.

Задержанными оказались ранее не судимые безработные жители Калинковичей. Оперативники установили, что криминальные похождения молодых людей длились как минимум несколько месяцев. Достоверно известно, что с сентября прошлого года и до задержания они успели похитить на территории Германии 20 авто общей стоимостью более миллиона евро. Ворованные машины сбывались в странах Евросоюза и СНГ.

"К слову, в автомашинах фигурантов были обнаружены специальные технические устройства - так называемые удочки. С их помощью совершаются хищения современных транспортных средств, оборудованных системой бесключевого доступа. "Удочка" играет роль ретранслятора, который позволяет считывать сигнал с ключа и, усилив его, передать (ретранслировать) на расстояние до 2 км. Этого вполне достаточно, чтобы злоумышленники завели автомобиль и уехали в "отстойник", - добавили правоохранители.-0-