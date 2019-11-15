В Глубоком легковушка сбила на зебре девушку

Место происшествия. Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
15 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Глубоком легковой автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девушку-подростка, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла утром 14 ноября недалеко от средней школы №3. В результате ДТП девушку с травмами доставили больницу.
Госавтоинспекция напоминает, что при подъезде к зебре водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу.-0-