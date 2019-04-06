В Глубоком мотоциклист врезался в дерево

6 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Мотоциклист врезался в дерево в Глубоком, мужчина в реанимации, сообщил БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла 5 апреля около 19.00 на ул. Дзержинского. 27-летний мотоциклист не справился с управлением, съехал в кювет, где влетел в придорожное дерево. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, его госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Водитель ехал в мотошлеме.

По факту ДТП проводится проверка.-0-