В Глубоком мотоциклист врезался в дерево

6 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Мотоциклист врезался в дерево в Глубоком, мужчина в реанимации, сообщил БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Авария произошла 5 апреля около 19.00 на ул. Дзержинского. 27-летний мотоциклист не справился с управлением, съехал в кювет, где влетел в придорожное дерево. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения, его госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Водитель ехал в мотошлеме.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4042 BYN
|2.4 BYN
|2.406 BYN
|USD
|2.1415 BYN
|2.139 BYN
|2.142 BYN
|RUB
|3.2744 BYN
|3.272 BYN
|3.28 BYN