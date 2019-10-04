4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глубоком мужчина напал с ножом на своего приятеля - дальнобойщика, следователи устанавливают обстоятельства покушения. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По информации следствия, двое знакомых решили поехать в Литву. Один из них работал там дальнобойщиком, а второй попросил взять его с собой. Мужчине необходимо было заработать денег, чтобы вернуть долг.

По предварительным данным, инцидент произошел в Глубоком сегодня около 5.00. Находясь в автомобиле дальнобойщика во время движения, 24-летний мужчина нанес знакомому удар ножом. После того, как 28-летний потерпевший покинул автомобиль, нападавший стал его преследовать и нанес ему еще один удар. Довести свой умысел до конца он не смог, так как потерпевший оказал сопротивление, рассказали в СК.

Глубокским районным отделом Следственного комитета в отношении 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14 и ч.1 ст.139 УК (покушение на убийство). Он задержан. С ним проводятся неотложные следственные действия.

Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Расследование уголовного дела продолжается.-0-