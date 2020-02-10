В Глубоком мужчина пытался сократить путь по озеру и провалился под лед

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глубоком мужчина пытался сократить путь по замерзшему озеру и провалился под лед, ему на помощь пришли спасатели. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сегодня днем спасателям поступило сообщение, что в озере Когальное тонет человек. Когда работники МЧС прибыли на место, в полынье на расстоянии около 50 м от берега находился мужчина.

Предположительно, он шел на работу и решил перейти озеро, чтобы сократить путь. В результате же провалился под лед.

"С использованием специальных инструментов мужчину извлекли из водоема и передали бригаде скорой помощи. После осмотра медиками с предварительным диагнозом "общее переохлаждение" его госпитализировали", - рассказали в МЧС.-0-