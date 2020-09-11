В Глубоком парень разбил окна школы и повредил машину прокурора

11 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Глубоком парень разбил окна школы и повредил автомобиль прокурора, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

"Свой поступок 24-летний минчанин совершил в состоянии алкогольного опьянения ночью, поддавшись протестному настроению. Таким образом он решил отомстить работнику прокуратуры соседнего района. При этом личной неприязни к нему парень не испытывал", - отметили в УВД.

Заметив припаркованную иномарку знакомого, хулиган бросил в нее бордюрный камень и несколько раз ударил ногой по двери авто. Затем он направился к своей бывшей школе и разбил там три окна. После этого скрылся с места происшествия и вернулся в Минск, где и был задержан спустя несколько дней.

"В отношении жителя столицы следователи по материалам проверки сотрудников уголовного розыска Глубокского РОВД воздили уголовное дело по ч.1 ст.339 (хулиганство) УК", - добавили в УВД.-0-