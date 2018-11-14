В Глубоком спасли тонущего рыбака

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На озере Подлужное в городе Глубокое Витебской области спасли тонущего рыбака. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о тонущем человеке поступило спасателям днем 13 ноября. За несколько минут они прибыли к месту вызова и обнаружили на расстоянии около 100 м от берега мужчину и перевернутую лодку. Совместными усилиями работников МЧС и ОСВОДа 54-летний местный житель был спасен. С диагнозом "общее переохлаждение" он был госпитализирован в районную больницу.-0-