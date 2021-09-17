В Глубоком водитель автомобиля уснул за рулем, в ДТП пострадала пассажир

17 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В ДТП в Глубоком пострадала женщина-пассажир из-за того, что водитель автомобиля уснул за рулем, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ по Витебской области.

В Глубоком 16 сентября около 13.50 водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, уснул за рулем. В результате он выехал за пределы проезжей части и врезался в фонарный столб.

В результате ДТП пассажир, женщина 31 года, получила телесные повреждения. Она была госпитализирована в Глубокскую ЦРБ.

Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными на дорогах и не садиться за руль уставшими. От этого зависит безопасность всех участников дорожного движения.-0-