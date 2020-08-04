В Глубокском районе горел комбайн

Фото Витебского областного управления МЧС
4 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Глубокском районе спасатели ликвидировали пожар комбайна, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре комбайна в поле возле деревни Петровщина поступило 3 августа в 14.54. Техника была полностью охвачена огнем. Механизатор сельхозпредприятия "За Родину", обнаружив возгорание, покинул кабину комбайна и пытался потушить его огнетушителями. В результате пожара никто не пострадал, огнем уничтожены задние колеса техники, повреждены моторный отсек и задняя часть комбайна.
Проводится проверка, причина пожара выясняется. Рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки.-0-