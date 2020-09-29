В Глубокском районе горел погрузчик

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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали возгорание погрузчика в деревне Мосар в Глубокском районе, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о возгорании спасатели получили 28 сентября в 07.53. Когда подразделения МЧС прибыли к месту происшествия, наблюдалось открытое горение погрузчика "Амкодор 527". Водитель вместе с работниками хозяйства пытался потушить пламя с помощью огнетушителей.
Спасатели ликвидировали возгорание. Выяснилось, что инцидент произошел при погрузке тюков льна на территории предприятия. В машине повреждены кабина и моторный отсек. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-