В Глубокском районе мотоциклист-бесправник вылетел в кювет и врезался в дерево

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глубокском районе в ДТП вечером 8 августа погиб мотоциклист-бесправник, он вылетел в кювет и врезался в дерево, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

Авария произошла в 21.50 в деревне Дерковщина. Мотоциклист, 28-летний молодой человек не учел дорожные условия при выборе скорости движения на закруглении дороги влево. Он не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и врезался в дерево. "В результате водитель мотоцикла "ИЖ Юпитер" погиб на месте происшествия, а его 30-летний пассажир с травмами был доставлен в больницу", - проинформировали в УГАИ МВД.

Мотоциклист ранее был лишен прав за нетрезвое вождение. Он, как и его пассажир, был без мотошлема.-0-