Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
4 июля 2019, Чт
+16°C
Переменная облачность EUR 2.3117
USD 2.0471
RUB 3.2371
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: память о сражавшихся в годы ВОВ - часть национального самосознания белорусов
Президент
Беларусь отпраздновала День Независимости
Общество
Военный парад в честь Дня Независимости в Минске
Общество
ЛУЧШИЕ ФОТО БЕЛТА. II Европейские игры
Спорт
Более тысячи человек участвовали в массовом театрализованном эпизоде "Беларусь гераічная"
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске
09:47 Происшествия
В Рогачевском районе сгорело 340 т сена
09:46 Происшествия
Запрет на посещение лесов продолжает действовать в 21 районе Беларуси
09:39 Общество
В Глубокском районе мужчина сгорел в чужом доме
09:25 Происшествия
Юные спасатели-пожарные из 14 стран посоревнуются за звание лучших на слете под Гомелем
09:13 Регионы
При извержении вулкана на Стромболи в Италии погиб турист
09:11 В мире
В Гомельском районе горел склад с продукцией деревообработки
09:00 Происшествия
Конкурс-пленэр мастеров резьбы по дереву пройдет в Бобруйском районе
08:46 Регионы
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на юго-западе Канады
08:38 В мире
Работы в редком жанре современного искусства представят на выставке в Витебске
08:37 Культура
Караник: всем пострадавшим во время ЧП на салюте в Минске своевременно оказана медпомощь
08:27 Происшествия
Около 30 тыс. паломников прибудут на Будславский фест
08:20 Регионы
Более 130 тыс. человек стали участниками празднования Дня Независимости в Гомельской области
08:05 Регионы
В Жлобинском районе нашли пропавшую в лесу пенсионерку
07:59 Происшествия
Тропические ливни на Гаити: погибли 5 человек
07:29 В мире
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юго-западе Китая
07:10 В мире
Картина дня: День Независимости, акция "Беларусь помнит" и небоскреб Бурдж-Халифа в цветах белорусского флага
07:00 Общество
Следственно-оперативные группы работают на местах происшествий в Минске
00:55 Происшествия
ФОТОФАКТ: В Бресте День Независимости закончился акцией "Споем гимн вместе"
00:46 Регионы
В Люксембурге открывается 28-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ
00:29 В мире
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
День Независимости День Независимости
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Беларусь помнит Беларусь помнит
Славянский базар в Витебске-2019 Славянский базар в Витебске-2019
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Глубокском районе мужчина сгорел в чужом доме

Происшествия 04.07.2019 | 09:25
Фото Витебского областного управления МЧС
Фото Витебского областного управления МЧС

4 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Глубокском районе 38-летний мужчина проник в чужой дом и сгорел в нем, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании дома в деревне Черенка поступило 3 июля в 04.40. Огнем были охвачены дом и две хозпостройки. Хозяина, 63-летнего пенсионера, там не было. Он живет в Поставах, дом использовал под дачу.

Во время тушения спасатели под обрушившимися конструкциями нашли труп 38-летнего мужчины. Выяснилось, что он проживал с матерью в этой же деревне и проник в дом самовольно. В результате пожара хозпостройки и дом сильно повреждены.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-

Новости по теме
В Кобрине при пожаре в жилом доме спасли двух человек
В Гродненском районе на пожаре погиб дачник
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Витебская область, МЧС, пожар, смерть
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3117 BYN 2.31 BYN 2.314 BYN
USD
2.0471 BYN 2.046 BYN 2.052 BYN
RUB
3.2371 BYN 3.23 BYN 3.239 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Военный парад в честь Дня Независимости в Минске
Все видео

Фотоновости

Могилевчане исполнили гимн
Все фото

Инфографика

Итоги ЦТ-2019 На централизованное тестирование в Беларуси в 2019 году зарегистрировались 76,9 тыс. человек, из них 47,26% абитуриентов - по четырем предметам.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: освобождение Беларуси стало точкой отсчета новой истории страны - мирной и созидательной
Выступление Президента Беларуси на параде в ознаменование Дня Независимости
Лукашенко: Беларусь намерена использовать все резервы для восстановления спокойствия в регионе
Политика
Владимир Семашко. Фото посольства Беларуси в России Семашко вручил верительные грамоты Президенту России
Визит Генсека ООН в Беларусь ожидается в сентябре
Стороны конфликта в Украине продолжат обсуждать заключение "хлебного перемирия" - Сайдик
Экономика
Фото из архива В строительство "Великого камня" вложено уже около $500 млн
Автопроизводители Беларуси начали оформлять электронные паспорта транспортных средств
Меморандум о взаимопонимании подписан ОАО "Белинвестбанк" и инвестиционной группой HATG
Общество
Фото из архива Запрет на посещение лесов продолжает действовать в 21 районе Беларуси
Картина дня: День Независимости, акция "Беларусь помнит" и небоскреб Бурдж-Халифа в цветах белорусского флага
В Минске дали праздничный салют в честь Дня Hезависимости
Регионы
РЕПОРТАЖ: Солдатские наборы и ответственное поручение - гомельских ветеранов поздравили с праздником
Юные спасатели-пожарные из 14 стран посоревнуются за звание лучших на слете под Гомелем
Конкурс-пленэр мастеров резьбы по дереву пройдет в Бобруйском районе
Спорт
Виктория Азаренко. Фото организаторов турнира Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала Уимблдонского турнира
ЛУЧШИЕ ФОТО БЕЛТА. II Европейские игры
Пловчиха Анастасия Васкевич обновила рекорд Беларуси на 200 м баттерфляем
Технологии
Фото из архива Беларусь улучшила позицию в рейтинге скорости интернета
Пользователи зафиксировали сбои в работе WhatsApp
Логотип Google изменился в честь Дня Независимости Беларуси
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в июне
Работы в редком жанре современного искусства представят на выставке в Витебске
Кульминацией праздника "Александрия собирает друзей" станет национальное шоу
В мире
Фото La Repubblica При извержении вулкана на Стромболи в Италии погиб турист
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на юго-западе Канады
Тропические ливни на Гаити: погибли 5 человек
Калейдоскоп
Фото Romain Thiery ФОТОФАКТ: Заброшенные здания в плену у природы
Назван лучший в мире дом
Голову Тутанхамона выставят на аукцион в Лондоне
Все круглые столы
Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Газета 7 дней
Одно отчество на двоих
Нырять в фонтанах – не фонтан
Иди и смотри
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Образование как фундамент IT-страны
Андрей РАВКОВ. Операция «Багратион» – образец военного искусства
Виртуальный формат реальных ценностей
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия