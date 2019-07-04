В Глубокском районе мужчина сгорел в чужом доме

4 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Глубокском районе 38-летний мужчина проник в чужой дом и сгорел в нем, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о загорании дома в деревне Черенка поступило 3 июля в 04.40. Огнем были охвачены дом и две хозпостройки. Хозяина, 63-летнего пенсионера, там не было. Он живет в Поставах, дом использовал под дачу.

Во время тушения спасатели под обрушившимися конструкциями нашли труп 38-летнего мужчины. Выяснилось, что он проживал с матерью в этой же деревне и проник в дом самовольно. В результате пожара хозпостройки и дом сильно повреждены.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-