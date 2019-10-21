В Глубокском районе поезд насмерть сбил пенсионера

21 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Поезд насмерть сбил пенсионера в Глубокском районе, который ехал по переезду на велосипеде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Twitter-аккаунт МВД Беларуси.

В выходные на железной дороге Витебской области пострадали два человека. Один инцидент произошел 19 октября около 18.30. На перегоне ст.Подсвилье - ст.Крулевщизна грузовой поезд смертельно травмировал жителя Глубокского района 1947 года рождения. Пенсионер ехал на велосипеде по переезду, на сигналы локомотива не реагировал.

Ночью 21 октября вблизи остановочного пункта Жефарово в Поставском районе под товарняк попал житель деревни Лучай 1996 года рождения. Молодой человек находился на путях, на звуковые сигналы не реагировал. Сейчас он в больнице.

По данным фактам проводится проверка. -0-