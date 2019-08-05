В Глубокском районе погиб вальщик леса

5 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Глубокским РОСК устанавливаются обстоятельства гибели вальщика леса, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
По данным следствия, утром 2 августа при валке леса вблизи деревни Голубичи одно из подпиленных деревьев упало на 59-летнего вальщика леса. Мужчина погиб на месте происшествия. Предварительная причина смерти - нарушение требований безопасности при валке леса.
Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъята необходимая документация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка.-0-
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