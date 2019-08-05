В Глубокском районе погиб вальщик леса

5 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Глубокским РОСК устанавливаются обстоятельства гибели вальщика леса, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, утром 2 августа при валке леса вблизи деревни Голубичи одно из подпиленных деревьев упало на 59-летнего вальщика леса. Мужчина погиб на месте происшествия. Предварительная причина смерти - нарушение требований безопасности при валке леса.

Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъята необходимая документация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка.-0-