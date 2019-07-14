В Глубокском районе при опрокидывании легковушки пострадала водитель

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глубокском районе при опрокидывании легкового автомобиля пострадала водитель, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла 13 июля около 11.00 на 54-м км автодороги Р45 Полоцк - Глубокое - граница Литвы.
34-летняя жительница Витебска двигалась на автомобиле Renault Clio, не справилась с управлением и съехала в кювет, где опрокинулась. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в хирургическое отделение Глубокской ЦРБ.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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