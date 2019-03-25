В Глубокском районе при пожаре погибли мать с сыном

25 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Глубокском районе при пожаре в доме погибли мать с сыном, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Информация о пожаре по ул.Центральной в деревне Мерецкие поступила сегодня в 6.30. Наблюдалось открытое горение дома, частично обрушилась кровля.
"Во время тушения на кровати в жилой комнате был обнаружен труп хозяйки дома 1933 года рождения, в другой комнате под слоем обрушившихся конструкций найдено тело ее сына. В результате возгорания в доме уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество", - отметили в областном управлении МЧС.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
Фото Витебского областного УМЧС
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