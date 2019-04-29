В Глубокском районе при пожаре в частном доме погибла женщина

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глубокском районе Витебской области при пожаре в частном доме погибла женщина. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Семенчики поступило спасателям 28 апреля в 16.46. В результате трагедии погибла проживавшая совместно с хозяином дома женщина 1949 года рождения.
Причина пожара устанавливается.-0-
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