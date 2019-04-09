В Глубокском районе у пенсионерки при сжигании мусора сгорели баня, сарай и часть дома

9 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Глубокском районе у 80-летней пенсионерки сгорели баня, сарай и часть дома, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре в деревне Лужки поступила 8 апреля в 18.51. В результате его сгорели баня и сарай, а в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. Сама пенсионерка не пострадала.

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора хозяйкой дома.-0-

Фото Витебского областного УМЧС