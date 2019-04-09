В Глубокском районе у пенсионерки при сжигании мусора сгорели баня, сарай и часть дома

9 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Глубокском районе у 80-летней пенсионерки сгорели баня, сарай и часть дома, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Информация о пожаре в деревне Лужки поступила 8 апреля в 18.51. В результате его сгорели баня и сарай, а в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены. Сама пенсионерка не пострадала.
Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора хозяйкой дома.-0-
Фото Витебского областного УМЧС
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4024 BYN
|2.396 BYN
|2.402 BYN
|USD
|2.1397 BYN
|2.125 BYN
|2.129 BYN
|RUB
|3.2727 BYN
|3.282 BYN
|3.29 BYN