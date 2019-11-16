В Глуске двое человек погибли при падении авто в реку

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глуске двух погибших обнаружили в упавшем в реку автомобиле, одна пассажирка смогла выбраться. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сегодня в 9.53 спасателям поступило сообщение, что в реку Птичь в Глуске упал легковой автомобиль. Когда работники МЧС прибыли на место, на расстоянии 5 м от берега находилась легковушка "Шкода Фелиция". Очевидцы сказали, что внутри могут быть люди.

"Спасатели отбуксировали автомобиль к берегу. Из машины достали мужчину и женщину. Их передали работникам скорой медицинской помощи. После проведения реанимационных мероприятий констатирована смерть обоих. Погибшие - 38-летний житель Глуска и жительница Глусского района 1971 года рождения", - рассказали в управлении. Еще одна пассажирка, 44-летняя женщина, выбралась из автомобиля самостоятельно до прибытия подразделений МЧС.

Проверку по факту гибели граждан проводит Глусский районный отдел Следственного комитета.-0-