5 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Глуске легковушка въехала в людей на тротуаре и попыталась скрыться. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел ночью 4 апреля возле кафе. "Перед этим водитель автомобиля вместе со знакомым был в этом заведении и повздорил с другими отдыхающими. Предположительно, это и стало причиной наезда на людей", - отметила Ольга Чемоданова.

По предварительной информации, перед закрытием бара посетители вышли на улицу. Двое из них сели в Audi и протаранили компанию, стоявшую на тротуаре возле входа. В результате наезда пострадали пять мужчин, один из них госпитализирован.

Водитель не остановился и попытался скрыться с места происшествия, однако наряд ГАИ обнаружил нарушителя - началась погоня. Милиционеры неоднократно требовали остановиться, включая красно-синие маячки и звуковой сигнал. В итоге иномарку удалось остановить в 10 км от райцентра.

За рулем находился 34-летний бобруйчанин. От медицинского освидетельствования он отказался.

Следователи возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Ранее фигурант уже был судим за хулиганство и неоднократно привлекался к административной ответственности.-0-