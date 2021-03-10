10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глуске при пожаре пострадала женщина - она скончалась в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"9 марта в 19.41 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. 40 лет Октября в городском поселке Глуск Могилевской области. В результате пожара получила ожоги и отравление продуктами горения проживавшая в доме с разрешения хозяина гражданка 1969 года рождения, которая в 21.45 скончалась в учреждении здравоохранения", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-