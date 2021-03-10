В Глусском районе за сутки при пожарах погибли три человека

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глусском районе Могилевской области за сутки при пожарах погибли три человека, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"По данным следствия, утром 9 марта поступило сообщение о возгорании частного дома в деревне Степановка. При ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух человек. Установлено, что погибшими являются 90-летняя хозяйка дома и ее 61-летний сын", - рассказали в СК.

Вечером того же дня поступило сообщение о возгорании дома в городском поселке Глуск. "В результате пожара с термическими ожогами и отравлением продуктами горения в больницу была доставлена 51-летняя хозяйка дома, которая в этот же день скончалась", - уточнили в ведомстве.

Предварительно, причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем. Следователи проводят проверку, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы.-0-