В Глусском районе обнаружили автомобиль с телом мужчины в багажнике

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глусском районе обнаружен автомобиль с телом мужчины с признаками насильственной смерти. Такую информацию разместил Следственный комитет в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.
"Сегодня в Глусском районе обнаружен автомобиль, в багажнике которого в мешке находилось тело мужчины, - сказано в сообщении. - Задержаны водитель автомобиля, а также мужчина и женщина в состоянии алкогольного опьянения, распивавшие накануне спиртные напитки с потерпевшим. Погибший и задержанные - жители Минска".
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства.-0-
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