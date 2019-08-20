В Глусском районе обнаружили автомобиль с телом мужчины в багажнике

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глусском районе обнаружен автомобиль с телом мужчины с признаками насильственной смерти. Такую информацию разместил Следственный комитет в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня в Глусском районе обнаружен автомобиль, в багажнике которого в мешке находилось тело мужчины, - сказано в сообщении. - Задержаны водитель автомобиля, а также мужчина и женщина в состоянии алкогольного опьянения, распивавшие накануне спиртные напитки с потерпевшим. Погибший и задержанные - жители Минска".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства.-0-