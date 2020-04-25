25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глусском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел 24 апреля. Сообщение о задымлении в жилом доме в деревне Бояново поступило спасателям в 16.33. По прибытии к месту вызова дом горел открытым пламенем, кровля и перекрытие частично обрушились, возгорание по сухой растительности распространялось на соседние домовладения. Со слов соседей, в доме мог находиться человек.
Под обломками кровли был обнаружен лежащий на земле обгоревший труп хозяина. Мужчина 1967 года рождения не работал, проживал один. Со слов соседей характеризовался посредственно, при наличии денежных средств употреблял спиртные напитки.
В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены. Причина - устанавливается.-0-