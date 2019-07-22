В Гомеле автобус городского маршрута въехал в столб - четыре человека в больнице

22 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле автобус городского маршрута совершил наезд на осветительную опору, в результате в больницу доставлены четыре человека, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел сегодня около 11.20. По предварительной информации, 43-летнему водителю автобуса маршрута 7а "Вокзал - микрорайон Кленковский" стало плохо за рулем, он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную опору. В результате столб упал, в районе ДТП затруднено движение троллейбусов.

К месту происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, а также бригада скорой медицинской помощи. Четырех человек, включая водителя, доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка.-0-

Фото УГАИ Гомельского облисполкома