В Гомеле автобус городского маршрута въехал в столб - четыре человека в больнице

22 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле автобус городского маршрута совершил наезд на осветительную опору, в результате в больницу доставлены четыре человека, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Инцидент произошел сегодня около 11.20. По предварительной информации, 43-летнему водителю автобуса маршрута 7а "Вокзал - микрорайон Кленковский" стало плохо за рулем, он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на осветительную опору. В результате столб упал, в районе ДТП затруднено движение троллейбусов.
К месту происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, а также бригада скорой медицинской помощи. Четырех человек, включая водителя, доставили в больницу.
По данному факту проводится проверка.-0-
Фото УГАИ Гомельского облисполкома
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