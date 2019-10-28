В Гомеле автомобиль сбил подростка на электросамокате

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле произошло столкновение автомобиля и электросамоката под управлением подростка. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 26 октября примерно в 08.23. "Управляя автомобилем "Киа-Рио", 23-летний водитель двигался по улице Советской со стороны улицы Университетской в направлении улицы Головацкого. На пересечении с улицей Ландышева, по предварительной информации, при включении разрешающего сигнала светофора водитель продолжил движение. В этот момент произошло столкновение с электросамокатом, которым управлял 12-летний ребенок. Мальчик пересекал улицу Советскую по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора", - рассказали в ГАИ.

В результате происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения и был госпитализирован. После осмотра и оказания медицинской помощи он отпущен домой. Проводится проверка.

В ГАИ напоминают, что переходить проезжую часть необходимо только в установленных местах, убедившись, что водители вас заметили и пропускают. На регулируемых пешеходных переходах необходимо обращать внимание на сигналы светофора. Специалисты особо подчеркнули, что мигающий сигнал пешеходного светофора запрещает выход на проезжую часть. Кроме того, они рекомендуют родителям напоминать детям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.-0-

Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома