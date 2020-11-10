В Гомеле автомобиль вылетел на тротуар и сбил девочку-подростка

10 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при ДТП пострадала 15-летняя пешеход, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Авария произошла 9 ноября примерно в 18.00. 20-летняя водитель "Хендэ" на перекрестке улицы Красноармейской и проспекта Ленина выехала на красный сигнал светофора и столкнулась с BMW, который двигался на зеленый. От удара "Хендэ" в неуправляемом заносе вылетел на тротуар, где совершил наезд на 15-летнюю девочку-пешехода.

Несовершеннолетняя получила травмы. Ее госпитализировали в областную детскую клиническую больницу.-0-