В Гомеле бесправник сбил двух пешеходов

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при обгоне попутного транспорта бесправник сбил двух пешеходов, сообщила БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Дарья Смоляк.

Авария произошла днем 11 апреля. 40-летний бесправник с признаками алкогольного опьянения двигался на автомобиле "Опель Вектра" по улице Добрушской. При обгоне попутно двигавшегося транспорта он наехал на 46-летнего и 32-летнего мужчин, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой. Травмированные пешеходы были доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.-0-