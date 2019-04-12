В Гомеле бесправник сбил двух пешеходов

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при обгоне попутного транспорта бесправник сбил двух пешеходов, сообщила БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Дарья Смоляк.
Авария произошла днем 11 апреля. 40-летний бесправник с признаками алкогольного опьянения двигался на автомобиле "Опель Вектра" по улице Добрушской. При обгоне попутно двигавшегося транспорта он наехал на 46-летнего и 32-летнего мужчин, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой. Травмированные пешеходы были доставлены в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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