В Гомеле бесправник врезался в столб, пострадала пассажирка

9 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле бесправник врезался в осветительную опору, пострадала 25-летняя пассажирка, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 8 августа примерно в 1.35 на улице Б.Хмельницкого областного центра. 24-летний бесправник, находясь за рулем "Ниссана", из-за неправильно выбранной скорости выехал на встречную полосу, затем на тротуар, где врезался в осветительную опору.

Фото УВД Гомельского облисполкома

В ДТП 25-летняя пассажирка легковушки получила черепно-мозговую травму, ушибы. Ее госпитализировали.

В Госавтоинспекции напомнили, что превышение скорости - одна из основных причин ДТП. Поэтому при выборе скорости важно учитывать не только установленные ограничения, но и интенсивность движения, обзорность трассы, дорожные, погодные условия и другие факторы.-0-