В Гомеле две компании не разминулись на тротуаре - парню брызнули в лицо из баллончика

10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Двух гомельчан задержали за хулиганство с применением газового баллончика, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.
Поздним вечером 5 сентября сотрудники отряда милиции особого назначения УВД Гомельского облисполкома, проезжая мимо остановки общественного транспорта по проспекту Космонавтов, обратили внимание на двух парней. Один из них держался руками за лицо, второй звал на помощь, указывая в сторону двух убегающих молодых людей. Милиционеры оперативно задержали пытавшихся скрыться - ими оказались жители областного центра 19 и 23 лет.
При разбирательстве выяснилось, что пострадавшие 23-летний и 18-летний парни стояли возле остановки. В то время мимо проходили двое нетрезвых молодых людей. Разминуться на пешеходной дорожке у компаний не получилось, завязался словесный конфликт, возникла потасовка, и 19-летний парень достал из кармана газовый баллончик и распылил в глаза самому младшему участнику разговора.
Из-за большого количества попавшего в глаза газа пострадавшему понадобилась помощь медиков.
Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по ч.3 ст.339 УК Беларуси (особо злостное хулиганство). Подозреваемые задержаны. Старший из них ранее уже был судим за наркотики и кражу, уточнил Юрий Пилькевич.-0-